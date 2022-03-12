Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı - Son Dakika
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Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

12.03.2022 13:03

Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü olması vesilesiyle Milli Şair'in Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında tören düzenlendi.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

İSTANBUL - İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü olması vesilesiyle Milli Şair'in Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü olması nedeniyle Milli Şair'in Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında tören düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Eyüpsultan ilçesinde görev yapan aday öğretmenler ve çok sayıda vatandaş düzenlenen törene katıldı. Törende İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu. Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş tarafından okunan dualardan sonra Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bırakıldı.

"Akif'imizi andık"

Törenin ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Bu aziz milletin bir ferdi olarak bizim için en önemli günlerden bir tanesi. İstiklal Marşı'mızın hem kabulünün hem de Mehmet Akif'i anmanın önemli günlerinden bir tanesi. Bugün hep birlikteydik birçok meslektaşımızla Valimizin başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcimiz, Garnizon Komutanlığı ve diğer kurum temsilcilerimizle hep birlikteydik. Akif'imizi andık. İstiklal Marşı'nın kabulüyle ilgili duygu ve düşüncelerimiz bizzat dile getirildi" dedi.

"Gençliğimizin örnek alacağı model insanlarından bir tanesi"

Mehmet Akif Ersoy'un ortak değerimiz olduğunu hatırlatan Yazıcı, "İstiklal mücadelemizin manevi öncülerinden bir tanesi. Hepimiz için bağımsızımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın yazarı. Gençliğimizin örnek alacağı model insanlarından bir tanesi. Memleket sevdasını milli bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımıza yansıtan çok önemli bir şahsiyet. İnşallah onların bu emanetlerini hep beraber gençlerimize taşıyıp güzel ülkemizin ilelebet yaşaması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Arkasında gururla okuyabileceğimiz bir şiir bıraktı"

Eyüp Refhan Tümer Çok Programlı Lisesi aday öğretmenlerinden Merve Ertan "Kendisi çok güçlü, maneviyatı da yüksek bir şairimiz. Kendisini çok seviyorum. Bu yazdığı şiirden dolayı Allah ondan bin kere razı olsun. Okurken tekrar duygulandım. İstiklal Marşı okunurken kendimi tutamadım. Arkasında gururla okuyabileceğimiz bir şiir bıraktı" dedi.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı
Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı
Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Edirnekapı, Milli, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı - Son Dakika


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