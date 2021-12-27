Milli şair Mehmet Akif Ersoy, Kahire'de anıldı - Son Dakika

Mısır'da uzun yıllar yaşamış olan İstiklal Marşı'nın yazarı, milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 85'inci yılında, başkent Kahire'de Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) anıldı.

Anma programının açılışında konuşan Kahire YEE Müdürü Emin Boyraz, "Hayatının önemli bir kısmını Mısır'da geçiren milli şairimizin şahsiyetinin yanı sıra Mısır'daki hayatı ve Mısırla olan bağı özellikle bizler açısından örnektir." ifadelerini kullandı.

Akif'in 85 yıl önce Kahire Üniversitesi'nde Türkçe öğretmenliği yaptığını vurgulayan Boyraz, "85 yıl sonra bizler de kendisinin ışığında Mısır'da dünyanın en çok Türkçe öğretilen merkezlerinden birinde Türkçe öğretiyoruz." dedi.

-Anma programı kapsamında şiir okuma yarışması da düzenlendi

Öte yandan Mehmet Akif Ersoy'un anıldığı Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde anma programı kapsamında şiir okuma yarışması tertip edildi.

İstiklal Marşı'nın on kıtasını okuyan Kahire YEE kursiyerlerinden Emira Malik'in birinci olduğu yarışmada, Enstitü öğrencisi Fatma Şakir ise "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiiri seslendirdi.

Program kapsamında ayrıca, Enstitü okutmanlarından Hacer Salah, "Bir Mısırlının Gözünden Mısır'da Mehmet Akif" konulu bir sunum yaptı,

Sunumda, Akif'in edebi kişiliğinin yanı sıra Mısır'daki hayatına da değinilirken Mısır'da yazdığı ve bazıları Kahire'de basılan şiirlerinden örnekler verildi.

Bir dakikalık saygı duruşunun da yapıldığı, Akif'e ait şiirlerin okunduğu anma programı, hayatının anlatıldığı sunumun ardından belgesel film ile son buldu.