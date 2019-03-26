Son Dakika Haberleri: Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un Anısına Voleybol Turnuvası

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un Anısına Voleybol Turnuvası

1 saat önce

Elazığ'da Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un anısına düzenlenen voleybol turnuvası başladı .

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un Anısına Voleybol Turnuvası, System.String[]
Elazığ'da Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un anısına düzenlenen voleybol turnuvası başladı .

Eğitim Bir-Sen Elazığ Şubeleri tarafından Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un anısına İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumların personeline yönelik voleybol turnuvası düzenlendi. Meriç Anadolu lisesinin spor salonunda başlayan turnuvada 27 takım yer aldı. İlk maçta ise Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Bölümü personeli ile Yurtbaşı Şehit Çoşkun Özcan ortaokulu idareci ve öğretmenleri karşılaştı. 15 Nisan'a kadar devam edecek olan turnuvada dereceye giren takımların ödüllendirileceği belirtildi.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un anısına voleybol turnuvası düzenlediklerini ifade eden Eğitim Bir Sen Elazığ 1 Nolu Başkan Yardımcısı Taha Yusuf Sarıgül, "Bu turnuvayı düzenlememizdeki amaç milli eğitim personelinin kaynaşmasını sağlamak aramızdaki kardeşlik hukukunu daha da geliştirmektir. Bu turnuva tüm personeli kapsamaktadır. Turnuvamız yaklaşık 53 maçtan oluşmaktadır. 20 gün sürecek olan bir serüvende oluşacak.İnşallah turnuvamızın finalini 15 Nisan'da yapacağız. Yaptığımız final sonrası takımlarımıza ödüllendirme yapacağız" dedi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:29 Kaynak: İHA

Spor
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