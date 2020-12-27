Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84. yıl dönümü - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84'üncü yılı ve 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" olarak kabulü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Şahin, mesajında, Ersoy'un örnek kişiliği ile ayrı bir ibret ve ahlak dersi olarak tarihte yer tutam büyük bir şair ve dava adamı olduğunu belirtti.

Ersoy'un Milli Mücadele'nin ruhunu ve kararlılığını yansıtan ve büyük mücadeleye coşku ve heyecan kazandıran eseri İstiklal Marşı'nın sonsuza kadar milletin bağrına basıldığını ve Milli Marş olarak kabul edildiğini bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Ne mutlu bize ki, İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yılında Gazi Meclisimiz de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Mustafa Şentop'un öncülüğünce 2021'in 'İstiklal Marşı Yılı' olması için imzaya açılan teklifi kabul etmiştir. Memnuniyet verici bu güzel karar aziz milletimize kutlu olsun. Kahraman şehitlerimizin ve milli şairimizin ruhu şad olsun. 27 Aralık 1936'da İstanbul'da hayatını kaybeden Mehmet Akif Ersoy'un aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor; rahmet ve şükranla anıyorum."