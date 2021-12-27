Milli şair Mehmet Akif Ersoy Yozgat'ta anıldı - Son Dakika

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 85'inci yılında Yozgat ve Sorgun ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Yozgat Şehitler Fen Lisesi'nde düzenlenen anma töreninde slayt gösterileriyle Ersoy'un hayatı anlatıldı.

Öğrencilerin oynadığı tiyatro oyunuyla Ersoy'un yaşamı anlatıldı, oratoryo gösterisiyle program sona erdi.

Törene, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sorgun ilçesinde ise İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda, Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Müdür Yardımcısı Hüseyin Öksüz, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve şiirlerini anlatan bir konuşma yaptı.

Program, öğrenciler tarafından okunan Mehmet Akif Ersoy şiirleri, şiirlerin oyunlaştırıldığı gösteriler ile sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alper Ekmekçioğlu, İlçe Emniyet Müdürü Tamer Azam Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.