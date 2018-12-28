Milli Şair Osmangazi'de Anıldı

Eğitim Vadisi Oğuz Kağan Köksal Salonu'nda gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Turan Karataş'ın konuşmacı olarak yer aldığı Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'na, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Rasim Alkoç ve BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri katıldı. Program kapsamında düzenlenen söyleşide 'Milli Şair' olarak da bilinen büyük yurtsever, fikir adamı ve şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, eserleri ile edebi kişiliği anlatıldı.

Okunan İstiklal Marşı'nın ardından programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, "Mehmet Akif, İstiklal Marşı'nı gençlerimize ve milletimize emanet bırakarak aramızdan ayrıldı. Mehmet Akif'in hayatı da eserleri kadar önemlidir. Sahici, samimi bir hayat süren Mehmet Akif, merhamet şairidir. Soğuktan titreyerek yazmış olduğu İstiklal Marşı'nın 500 liralık para ödülünü almamış ve bu parayı fakirlere, çocuklara, nakış öğreten Darül Mesai Vakfı'na bağışlamıştır. O, şiirleriyle birlikte fikrini ve tüm hayatını millete adamış bir dava adamıdır. Aynı zamanda Arapça, Farsça, Fransızca'yı çok iyi bilen, dini ilimleriyle de İslam alimidir. Mehmet Akif'in hayatı nasıl bizlere örnek olmuşsa, inşallah gelecek nesillere de rehberlik edecektir. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

PROF. DR. KARATAŞ: "AKİF, YAŞAMADIKLARINI YAZMAMIŞTIR"

'Mehmet Akif Ersoy'u Anmak İçin Kırk Sebep' ana başlığında gerçekleştirdiği söyleşide yeni nesillerin yetişmesi için Ersoy'un örnek alınması gereken bir şair olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Turan Karataş da, "Sanatkar, şair, düşünce adamı olan Mehmet Akif, vefatının 82'nci yılında hala samimiyet, hürmet ve sevgiyle anılıyor. Ben Akif'i eserlerini, hayatını, yaşantısını okudukça iradem dışında sevdim. İnsani yönü eserlerinin önüne geçmiş olan bu şahsiyet, inandığı gibi dosdoğru yaşamıştır. Bir güç ve otorite karşısında inancından, ilkelerinde asla taviz vermemiştir. Akif, 63 yıllık ömründe hayatını yalana müracaat ederek anlatmamıştır. Yazdıklarıyla yaşadıkları, birbiriyle örtüşür durumdadır. O, yazdıklarını yaşamış, yaşamadıklarını da yazmamıştır. Kalbinin içinde hissetmediğini söylememiştir. Mehmet Akif samimidir, iki yüzlü ve riyakar insanları sevmezdi. Milletinin geleceği ve selameti için kuşku duyardı" diye konuştu.

Mehmet Akif'in 'Safahat' adlı eserinin yol gösterici olduğunu ifade eden Karataş, "15-20 yıllık tarihimizin en haysiyetli, en dürüst şahitlerinden biridir Safahat. O günlerde yaşanan toplumsal hayat bütün çıplaklığıyla şiir imkanları içerisinde yer almıştır. Bunun gibi birçok eseri eskimemiştir. Akif'i sevmemizin bir başka sebebi de bizlere muhteşem marşımızı armağan etmesidir. Tarihimizin unutulmaz zafer sayfalarından biri olan Çanakkale Harbi'ni ölümsüz mısralarıyla anlattığı için minnet duyuyoruz. Mehmet Akif, Türkçe'ye yeni bir söyleyiş kudreti kazandırmıştır. Milletimizi ve medeniyetimizi temsil ettiği için Mehmet Akif Ersoy'u unutmuyoruz. Ruhu şad olsun" dedi.

Program sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, Prof. Dr. Turan Karataş'a çeşitli hediyeler takdim etti.