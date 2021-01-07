Milli şairin adının yaşatıldığı üniversite İstiklal Marşı Yılı'nı dolu dolu geçirecek - Son Dakika

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesince (MAKÜ), 2021'in İstiklal Marşı Yılı olarak ilan edilmesinin ardından akademik, sportif, sanatsal ve kültürel alanda yıl boyunca, "İlelebet İstiklal" sloganı başlığı altında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, AA muhabirine, 2021'in İstiklal Marşı Yılı olarak ilan edilmesinden gurur duyduklarını ve mutlu olduklarını söyledi.

Üniversite tarafından çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle 2021 yılı boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini aktaran Korkmaz, 12 Mart'ta başlayacak ve bir yıl devam edecek faaliyetlerin içinde olacaklarını dile getirdi.

Akademik, sportif, sanatsal ve kültürel alanda çok sayıda etkinlik planladıklarını vurgulayan Korkmaz, her yıl üniversite tarafından verilen Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri'ni bu yıl İstiklal Marşı özel ödülleri olarak takdim edeceklerini bildirdi.

"Mehmet Akif ve İstiklal Marşı ile gündemde olacağız"

Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Marşı'nın her bir satırını, içinde taşıdığı anlamı, insanlara verdiği mesajı yeniden hatırlatacaklarını aktaran Korkmaz, "Yeni bir bilinçlendirme ivmesiyle, nitelikli, akademiyi, kenti ve Türkiye'yi kapsayan çok sayıda faaliyet düzenleyeceğiz. Nitelikli etkinliklerle Mehmet Akif ve İstiklal Marşı ile gündemde olacağız." dedi.

Korkmaz, İstiklal Marşı'nın her satırında Mehmet Akif Ersoy'un görülebileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bunun için Mehmet Akif ile İstiklal Marşı'nı birlikte değerlendirmek gerekir. Elbette İstiklal Marşı'nın tarihsel ve politik başlı başına bir anlamı vardır. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak, Akif'i okursanız İstiklal Marşı'nı görürsünüz, İstiklal Marşı'nın her kıtasında Akif'i görürsünüz, diyoruz. Onun için, İstiklal Marşı'nı başka birisi yazamazdı, derken bunu vurgulamak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte salgının da etkisinin azalmasıyla üniversite olarak İstiklal Marşı ve Akif'i bir bütün olarak ele alıp insanlara, gelecek kuşaklara ve gençlere İstiklal Marşı Yılı'nı güçlü şekilde anlatmak istiyoruz. Mehmet Akif'in düşünceleri ve çalışmaları, 2021 yılıyla asırlar ötesine taşındı. Akif'in dizelerinde bahsettiği birçok şey günümüzde hala gündemde."

Milli birlik ve beraberlik ülküsünün toplumun bütün kesimlerine, herkesin sosyal genetiğine nakşedilmesi gerektiğini vurgulayan Korkmaz, üniversite gençliğine hep bu mesajı verebilmenin kaygısında olduklarını dile getirdi.

Etkinlikler "İlelebet İstiklal" sloganı başlığı altında gerçekleştirilecek

Korkmaz, etkinliklerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"IV. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri, Akademik Faaliyetler, 100. Yılla İlgili Belgesel Film ve Video Çalışmaları, Tasarım Faaliyetleri, Sanatsal Sportif ve Diğer Faaliyetler, Anıt ve Mimari Eserler olmak üzere 6 başlıkta 100. yılda ilgili faaliyetler yapılacak. Bu faaliyetler, 'İlelebet İstiklal' sloganı başlığı altında gerçekleştirilecek."