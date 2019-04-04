Son Dakika Haberleri: Milli Saraylar'a üç ayda 335 bin ziyaret

Milli Saraylar'a üç ayda 335 bin ziyaret

33 dakika önce

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı tarihi saray, köşk ve kasırlar, 3 ayda 335 bin turisti konuk etti.

Milli Saraylar'a üç ayda 335 bin ziyaret , System.String[]
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı tarihi saray, köşk ve kasırlar, 3 ayda 335 bin turisti konuk etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:29 

Saray, Saraylar, Ekonomi
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