Milli Saraylar'a üç ayda 335 bin ziyaret
33 dakika önce
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı tarihi saray, köşk ve kasırlar, 3 ayda 335 bin turisti konuk etti.
Milli Saraylar
İdaresi Başkanlığına bağlı tarihi saray, köşk ve kasırlar, 3 ayda 335 bin turisti konuk etti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:29
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