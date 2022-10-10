Milli Saraylar Başkanlığı, Atatürk'ün Odasında Bakım-Onarım Çalışması Başlattı

GAYE ŞEYMA CAN

Milli Saraylar Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini kapadığı Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında 10 Kasım öncesi bakım-onarım çalışması başlattı. Uzman ekipler tarafından yapılan çalışmaların 5 Kasım'da tamamlanması planlanıyor. Bakım-onarım çalışmaları sırasında ziyaretçi kabulü devam edecek. Atatürk'ün vefat ettiği oda başta olmak üzere çalışma odası ve banyo su ile Harem'in diğer bölümleri, pazartesi dışında her gün 09.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Milli Saraylar Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini kapadığı Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı odasında bakım-onarım çalışmaları başlattı. Uzman restorasyon ekibi tarafından geçen hafta başlatılan çalışmalar sırasında Saray'ın Harem bölümünde yer alan oda ziyarete kapatılmadı. Ulu Önder Atatürk'ün gözlerini yumduğu odada ANKA Haber Ajansı'na konuşan Restorasyon Daire Başkanı Gökşen Canıyılmaz, titiz bir çalışma yürüttüklerini belirterek şunları söyledi:

"BU SENEKİ HEDEFİMİZ YÜZEYLERDEKİ YOĞUN KİR TABAKASINDAN ARINDIRMAK: Dolmabahçe Sarayı bilindiği üzere hem Osmanlı dönemine hem de Cumhuriyet dönemine ev sahipliği yapmış eşsiz bir 19'uncu yüzyıl yapısıdır. Bulunduğumuz bölüm sarayın harem-i hümayun olarak adlandırıldığı bölüm, içinde bulunduğumuz oda ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini kapadığı 71 numaralı yatak odası. Milli Sayarlar Restorasyon Daire Başkanlığı olarak burada yüzey temizliği ve bakım çalışmaları yürütmekteyiz. Periyodik olarak bu çalışmaları yapıyoruz. Bu seneki hedefimiz ise yatak odasındaki mimari yüzeylerde, tavan eteklerinde ve duvar yüzeylerindeki yoğun kir tabakasından arındırmak.

ÇALIŞMALAR 5 KASIM'DA TAMAMLANACAK: Bunun için ilk olarak fotoğraflama yöntemini kullanarak hasar tespitimizi bitirdik. Uygun malzemeleri tespit ettik ve uzman ekibimizle Milli Sarılar Restorasyon Daire Başkanlığı'na bağlı uzman ekibimizi oluşturduk. İçlerinde restoratör arkadaşlarımızın ve kalemkar arkadaşlarımızın bulunduğu ve tüm bu çalışmalarımızı, tespitlerimizi, uygulayacağımız yöntemlerimizi raporlayıp dijital arşivimize aktardık. Hemen arkasından güvenli bir şekilde çalışabilmek adına iskeleyi kurduk. ve çalışmalarımız kuru temizlikle başladı. İlk olarak vakumlu restorasyon süpürgesi ve fırçasıyla tavan eteklerini ve duvar yüzeyini, yoğun kir tabakasından arındırdık. Arkasından saf su ve pamuk yardımıyla nemli temizliğe başladık. Damar içerisinde oluşan boya kalkmalarını kontrol altına alabilmek için macunlama çalışması yaptık ve bir gün süreyle kurumaya bıraktık. Arkasından zımparalama çalışması yaptık ve yine toz oluşan yüzeyde yine nemli temizlik yaptık. Arkasından gomalakla kontrol altına aldık. Sarayı hiçbir şekilde ziyarete kapatmadık. Bakım çalışmalarımız bu süre içerisinde de devam etti. 5 Kasım itibariyle yüzey temizliği ve bakım çalışmamızı sonlandırmayı planlıyoruz."

PAZARTESİ HARİÇ HER GÜN ZİYARETE AÇIK

Çalışmalar sırasında Atatürk'ün yatak odası takımı, masa saati ve 'dört mevsim' adlı yağlıboya tablosu, sergilendikleri yerde, ziyaretçiler tarafından görülebilecek şekilde, şeffaf kaplama malzemesiyle koruma altına alındı. Dolmabahçe Sarayı'nın Harem bölümünde başlatılan bakım ve onarım çalışması, günlük ziyaret akışını engellemeyecek şekilde yürütülüyor. Atatürk'ün vefat ettiği oda başta olmak üzere Atatürk'ün çalışma odası ve banyosu ile Harem'in diğer bölümleri, pazartesi dışında her gün 9.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.