Milli Saraylar Başkanlığından "vazo" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı, envanterde yer alan 300 bini aşkın taşınabilir tarihi eser içerisinde iddia edildiği gibi "46 kilogram ağırlığında som altından 2 adet vazo"nun hiçbir zaman var olmadığını bildirdi.

Milli Saraylar Başkanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Saraylar Başkanlığı, 16 Haziran'da CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın Dolmabahçe Sarayı ile ilgili kamuoyunu yanıltma amaçlı, mesnetsiz ve kasıtlı iftiraları üzerine açıklama yapma gereği duymuştur.

Milli Sarayların envanterinde yer alan 300 bini aşkın taşınabilir tarihi eserler içerisinde iddia edildiği gibi '46 kilogram ağırlığında som altından 2 adet vazo' hiçbir zaman var olmamıştır. Doğal olarak eser var olmadığı için hiçbir zaman Tanal'ın iddia ettiği gibi tefriş ve sergilemede de yer almamıştır. Bu nedenle, 'Vazolara ne oldu?', 'Vazolar kaçırıldı mı?' soruları da anlamsız ve art niyetlidir.

Milli Saraylar, geçmişte olduğu gibi bugün de sorumluluğundaki tarihi ve kültürel hazineleri koruma ve en iyi şekilde geleceğe aktarma konusundaki hassasiyetini kararlılıkla sürdürecektir. Söz konusu iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulmuştur."