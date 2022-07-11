Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı: "Topkapı Sarayı'ndaki Çiniler Matkapla Delinmedi. Kapı Kancaları Restorasyon Nedeniyle Çıkarıldı" - Son Dakika
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Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı: "Topkapı Sarayı'ndaki Çiniler Matkapla Delinmedi. Kapı Kancaları Restorasyon Nedeniyle Çıkarıldı"

11.07.2022 21:43
Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı: "Topkapı Sarayı'ndaki Çiniler Matkapla Delinmedi. Kapı Kancaları Restorasyon Nedeniyle Çıkarıldı"

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Topkapı Sarayı'nda 3. Murat Has Odası’nın girişinde bulunan orijinal İznik çinilerinin matkap benzeri bir aletle delindiği iddiasıyla ilgili “İddia edildiği gibi çinilerin matkapla delinmesi veya restorasyona aykırı herhangi bir müdahalede bulunulması söz konusu değildir. Tarihi çiniler üzerine 1950’li yıllarda eklenen kapı kancaları, restorasyon çalışmaları sebebiyle çıkarılmış, gerekli müdahaleden sonra aslına uygun şekilde yerlerine takılacaktır” açıklaması yaptı.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Topkapı Sarayı'nda 3. Murat Has Odası'nın girişinde bulunan orijinal İznik çinilerinin matkap benzeri bir aletle delindiği iddiasıyla ilgili "İddia edildiği gibi çinilerin matkapla delinmesi veya restorasyona aykırı herhangi bir müdahalede bulunulması söz konusu değildir. Tarihi çiniler üzerine 1950'li yıllarda eklenen kapı kancaları, restorasyon çalışmaları sebebiyle çıkarılmış, gerekli müdahaleden sonra aslına uygun şekilde yerlerine takılacaktır" açıklaması yaptı.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Topkapı Sarayı'nda 16. yüzyıldan kalan çinilerin tahrip edildiği iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle dendi:

İDDİALAR, MAKSATLI VE GERÇEK DIŞIDIR: Topkapı Sarayı çinilerinin matkapla delindiğine dair sosyal mecralarda ve bir takım internet sitelerinde yer alan iddialar, maksatlı ve gerçek dışıdır.

ÇİNİLER RESTORASYON ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE ÇIKARILDI: Harem Dairesi 3. Murat Has Odası girişinde yer alan tarihi çiniler üzerine 1950'li yıllarda eklenen kapı kancaları, restorasyon çalışmaları sebebiyle çıkarılmış, gerekli müdahaleden sonra aslına uygun şekilde yerlerine takılacaktır.

ÇİNİLERİN MATKAPLA DELİNMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR: Milli Saraylar sorumluluğundaki alanlarda iddia edildiği gibi çinilerin matkapla delinmesi veya restorasyona aykırı herhangi bir müdahalede bulunulması söz konusu değildir.

İDDİALAR, MAKSATLI VE KAMUOYUNU YANILTMAYA YO¨NELİKTİR: Huzur ve mutluluğu milletçe hep birlikte yaşadığımız bayram gibi özel günlerde ortaya atılan gerçek dışı iddialar, maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yo¨neliktir.

İDDİALARLA İLGİLİ HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAKTIR: Başkanlığımızın her türlü¨ iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır."

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Kaynak: ANKA

Topkapı Sarayı, İznik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı: 'Topkapı Sarayı'ndaki Çiniler Matkapla Delinmedi. Kapı Kancaları Restorasyon Nedeniyle Çıkarıldı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı: "Topkapı Sarayı'ndaki Çiniler Matkapla Delinmedi. Kapı Kancaları Restorasyon Nedeniyle Çıkarıldı" - Son Dakika
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