MİLLİ SARAYLAR, PORSELEN ATIKLARINDAN YALITIM MALZEMESİ ÜRETTİ - Son Dakika

Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN-Kubilay ÖZEV/ MİLLİ Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası'nın atıkları, ısı ve ses yalıtım malzemesine dönüştürüldü. Elde edilen köpük porselenin, enerji kaybını yüzde 85 oranında engelleyen, hafifliği ve işlevselliğiyle kullanım kolaylığı sağlayan ürünün, 30 desibele kadar da ses yalıtımı sağladığı tespit edildi. Köpük porselenin olası bir yangında alev almaması ve zehirli gaz salınımına sebep olmamasının tam bir yalıtım malzemesi olduğunu gösterdiğini söyleyen Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, "Bol gözenekli, düşük yoğunluklu, ısı ve ses yalıtım özelliği olan malzeme elde ettik. Amacımız bir katma değer, bir özellik katmaktı. Bundan sonra bunu endüstriyel olarak üretebiliriz" dedi.

"DÜŞÜK YOĞUNLUKLU, ISI VE SES YALITIMI OLAN BİR MALZEME"

Milli Saraylar İdaresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 129 yıldır üretime devam eden Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası'nın porselen atıklarından ısı ve ses yalıtım malzemesi üretti. Proje kapsamında, yoğun bir malzeme olan porselenin ısıl iletkenliği düşürüldü. Yalıtım özelliği kazanabilmesi için gözenekli ve boşluklu hale getirilen porselen atıklarından elde edilen karışım, presleme yoluyla şekillendirildi ve bin 150 santigrat derecede pişirildi. Çalışma sonucunda yüzde 80 oranında yüksek gözenekli, 500 kg\metreküp değerinde düşük yoğunluklu köpük porselen elde edildi. Köpük porselenin, yüzde 85 oranında enerji tasarrufu sağladığı, gürültüyü 30 desibele kadar yalıttığı, muhtemel bir yangında alev almadığı ve dolayısıyla zehirli gaz tehlikesini ortadan kaldırdığı tespit edildi. Malzemenin üretim aşamalarını gösterdikten sonra projeyi anlatan Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, "Milli Saraylar idaresine bağlı saray, köşk ve kasır ve fabrikalarımızda Sıfır Atık Projesi yürütülmektedir. Bu proje kapsamında porselen üreten fabrikamızda arzu edilmese de birtakım atıklar oluşuyor. 'Bu atıkları çevreye zarar vermeden nasıl değerlendirebiliriz' sorusuna cevap ararken, bu malzeme gelişti. 'Malzemeye nasıl bir katma değer katabiliriz' sorusuyla yola çıktık. Literatürü takip ettik ve 'Bir yalıtım malzemesine dönüştürebilir miyiz' dedik. Atıklarımızı gerekli ilave maddeyi kattıktan sonra pişirme işlemine tabii tuttuk ve sonuçta bol gözenekli, düşük yoğunluklu, ısı ve ses yalıtım özelliği olan malzeme elde ettik. Amacımız bir katma değer, bir özellik katmaktı. Bundan sonra bunu endüstriyel olarak üretebiliriz" ifadelerini kullandı.

"DEPREM ANINDA YIKILDIĞINDA ÇOK DAHA AZ YÜK OLUŞTURACAK"

Çapoğlu, "Bu malzemenin türevleri mevcuttur, ticari olarak elde edilebilir ama bu malzemenin özelliği yüksek sıcaklıkta pişmiş, A1 sınıfı yanmaz niteliği sahip, yangın sırasında çevreye herhangi bir zehirli gaz salınımı söz konusu değil. Ayrıca hafif, suyun ağırlığının yarısı kadar bir yoğunluğa sahip. Dolayısıyla bir deprem anında insanların üzerine yıkıldığında, çok daha az bir yük oluşturacaktır. Kurtulmasına imkan tanıyabilecektir" diye konuştu,

Görüntü Dökümü

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-Fabrikadan detay görüntüler

-Üretim aşamasından görüntüler

-Atıkların ayrıştırılması aşamasından görüntüler

-Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu'nun aşamaları anlatması

-Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler