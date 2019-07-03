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Milli Saraylar ziyaretçi rekoru kırdı

32 dakika önce

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı çatısı altında bulunan tarihi saray, köşk ve kasırları ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında yeni bir rekor kırıldı.

Milli Saraylar ziyaretçi rekoru kırdı, System.String[]
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı çatısı altında bulunan tarihi saray, köşk ve kasırları ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında yeni bir rekor kırıldı.
Milli Saraylar'dan yapılan açıklamaya göre, 2019'un ilk 6 ayında ziyaret eden toplam turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 844 bin kişiye ulaştı.
Yabancı ziyaretçi sayısı da yüzde 53 artışla 305 binden 469 bine çıkan Milli Saraylar'da, Dolmabahçe Sarayı ziyaretçi sayısında 611 bin kişiyle listenin başında yer aldı.
Anadolu Yakası'nın en çok ziyaretçi ağırlayan sarayı Beylerbeyi, 77 bin ziyaretçiyle ikinci olurken, Ihlamur Kasrı ise geçen sene olduğu gibi 47 bin kişiyle sıralamada üçüncülüğü korudu.
Ziyaretçi profilinde de bazı değişiklikler görülen Milli Saraylar'a gelen Avrupalı turist sayısında İspanyollar, İtalyanlar ve Yunanlar ilk sıralarda yer aldı.
Geçen yıl Çin turizminde "Türkiye Yılı" ilan edilmesi nedeniyle Milli Saraylar'a ilgisi fazla olan Çinli ziyaretçileri bu yıl yoğunluk bakımından, Uzak Doğulu gruplardan Tayvanlılar, Vietnamlılar, Hong Konglular takip etti.
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, geçen yıl 1 milyon 430 bin yerli ve yabancı turisti ağırlamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:38 Kaynak: AA
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