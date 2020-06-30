Milli Saraylardan Topkapı Sarayı'ndaki restorasyona ilişkin açıklama - Son Dakika

Milli Saraylardan Topkapı Sarayı'ndaki restorasyona ilişkin açıklama

Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, medyada gündeme gelen Topkapı Sarayı Valide Sultan Dairesi'ndeki restorasyon çalışmalarının başlangıcı ve sona erdirilmesinin, Topkapı Sarayı'nın Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına tahsis edilmesinden önce tamamlanmış ve bitmiş...

Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, medyada gündeme gelen Topkapı Sarayı Valide Sultan Dairesi'ndeki restorasyon çalışmalarının başlangıcı ve sona erdirilmesinin, Topkapı Sarayı'nın Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına tahsis edilmesinden önce tamamlanmış ve bitmiş bir süreç olduğunu belirterek, "Burada, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının dahli söz konusu değildir." dedi.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Başak Demirtaş'tan Esra Albayrak'a destek mesajı: Kadınlara yönelik saldırganlığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi

Prof. Dr. Çapoğlu, bugün bir gazetede yayınlanan "Topkapı Sarayı'nda restorasyon rezaleti" başlıklı habere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu gazetede yayımlanan haberde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının adının, ilgisiz ve alakasız bir şekilde kullanıldığını çünkü Topkapı Sarayı'nın Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına 6 Eylül 2019'da bağlandığını söyledi.

Habere söz konusu olan restorasyon sürecinin 6 yıl önce başlatıldığını, o süreçte tespit edilen bazı aksaklıkların tutanak altına alındığını ve durumun Topkapı Sarayı'ndan o dönem sonumlu olan Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirildiğini anlatan Prof. Dr. Çapoğlu, bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Koruma Kurulu'nun konuyu mahkemeye yansıttığını, o süreçte yüklenici firma hakkında idari ve adli soruşturma başlatılarak, görevden el çektirilmesinin sağlandığını belirtti.

Mahkeme devam ederken restorasyon sürecinde, bilirkişi heyetinin kontrolünde, konservasyon ilkesine bağlı olarak gerekli incelemeler ve müdahalelerin gerçekleştirildiğini ifade eden Prof. Dr. Çapoğlu, "Dolayısıyla başlangıcı ve sona erdirilmesi, Topkapı Sarayı'nın Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına tahsis edilmesinden önce tamamlanmış ve bitmiş bir süreçtir. Burada, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının dahli söz konusu değildir." dedi.

Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, tutanaklardan takip ettikleri kadarıyla ilk başta restorasyon sürecinin, bilirkişi restorasyon kontrol ekibi tarafından sürdürüldüğünü belirterek, şunları anlattı:

"Eserin duvardan masa üzerine indirilmesi, bilirkişi kontrol heyetinin kontrolünde yapılıyor. Ama duvara tekrar monte edilmesinden önce depoda bekletilirken, restorasyon yüklenici firmanın ekibinden biri, tablonun üzerindeki Japon kağıdını kaldırıyor. Bu müdahale, kontrol ekibinin olmadığı bir zamanda yapılıyor. Akabinde kontrol ekibi, restorasyon sürecini kontrol etmeye geldiğinde bu müdahaleyi tespit ediyor ve tutanak altına alıyor. Sorumlu oldukları Bakanlığa ve ilgili koruma kuruluna durumu tutanakla bildiriyor."

Prof. Dr. Çapoğlu, tespit edilen müdahale akabinde kurulan bilirkişi heyeti kontrolünde konservasyonun yapıldığını aktararak, "Bu konservasyonun 87 bin TL olan maliyetinin yüklenici firmadan tanzim edildiği kayıtlarda belgelidir." dedi.

Kaynağından teyitleşerek doğru haber yapılması konusunda Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı İletişim Ofisleri'nin her türlü bilgi ve belgeye ulaşmada yardımcı olduğunu dile getiren Çapoğlu, "Bilgi ve belgeye dayalı şekilde kaliteli haberciliğin yapılmasını tavsiye ederiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Saraylar, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 15:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Saraylardan Topkapı Sarayı'ndaki restorasyona ilişkin açıklama - Son Dakika

Son Dakika

21:57 YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı 21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 20:24 Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi 19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 19:16 Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı 18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 18:16 Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 16:07 Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:29 İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak
YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı
21:57
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
21:38
Başak Demirtaş'tan Esra Albayrak'a destek mesajı: Kadınlara yönelik saldırganlığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz
21:18
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
21:13
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
21:01
BIST30 pay piyasalarında açığa satış yasağı kaldırıldı
20:36
Son Dakika: YÖK, Şehir Üniversitesi'ndeki öğrencilerin Marmara Üniversitesi'ne aktarılmasına karar verdi
20:27
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
20:24
TFF Yönetim Kurulu, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasına karar verdi
20:18
PFDK, olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili başkanlar dahil 7 kişiye ceza verdi
20:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 22:11:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Saraylardan Topkapı Sarayı'ndaki restorasyona ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]