Milli Saraylardan Topkapı Sarayı'ndaki restorasyona ilişkin açıklama - Son Dakika

Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, medyada gündeme gelen Topkapı Sarayı Valide Sultan Dairesi'ndeki restorasyon çalışmalarının başlangıcı ve sona erdirilmesinin, Topkapı Sarayı'nın Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına tahsis edilmesinden önce tamamlanmış ve bitmiş bir süreç olduğunu belirterek, "Burada, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının dahli söz konusu değildir." dedi.

Prof. Dr. Çapoğlu, bugün bir gazetede yayınlanan "Topkapı Sarayı'nda restorasyon rezaleti" başlıklı habere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu gazetede yayımlanan haberde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının adının, ilgisiz ve alakasız bir şekilde kullanıldığını çünkü Topkapı Sarayı'nın Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına 6 Eylül 2019'da bağlandığını söyledi.

Habere söz konusu olan restorasyon sürecinin 6 yıl önce başlatıldığını, o süreçte tespit edilen bazı aksaklıkların tutanak altına alındığını ve durumun Topkapı Sarayı'ndan o dönem sonumlu olan Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirildiğini anlatan Prof. Dr. Çapoğlu, bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Koruma Kurulu'nun konuyu mahkemeye yansıttığını, o süreçte yüklenici firma hakkında idari ve adli soruşturma başlatılarak, görevden el çektirilmesinin sağlandığını belirtti.

Mahkeme devam ederken restorasyon sürecinde, bilirkişi heyetinin kontrolünde, konservasyon ilkesine bağlı olarak gerekli incelemeler ve müdahalelerin gerçekleştirildiğini ifade eden Prof. Dr. Çapoğlu, "Dolayısıyla başlangıcı ve sona erdirilmesi, Topkapı Sarayı'nın Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına tahsis edilmesinden önce tamamlanmış ve bitmiş bir süreçtir. Burada, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının dahli söz konusu değildir." dedi.

Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, tutanaklardan takip ettikleri kadarıyla ilk başta restorasyon sürecinin, bilirkişi restorasyon kontrol ekibi tarafından sürdürüldüğünü belirterek, şunları anlattı:

"Eserin duvardan masa üzerine indirilmesi, bilirkişi kontrol heyetinin kontrolünde yapılıyor. Ama duvara tekrar monte edilmesinden önce depoda bekletilirken, restorasyon yüklenici firmanın ekibinden biri, tablonun üzerindeki Japon kağıdını kaldırıyor. Bu müdahale, kontrol ekibinin olmadığı bir zamanda yapılıyor. Akabinde kontrol ekibi, restorasyon sürecini kontrol etmeye geldiğinde bu müdahaleyi tespit ediyor ve tutanak altına alıyor. Sorumlu oldukları Bakanlığa ve ilgili koruma kuruluna durumu tutanakla bildiriyor."

Prof. Dr. Çapoğlu, tespit edilen müdahale akabinde kurulan bilirkişi heyeti kontrolünde konservasyonun yapıldığını aktararak, "Bu konservasyonun 87 bin TL olan maliyetinin yüklenici firmadan tanzim edildiği kayıtlarda belgelidir." dedi.

Kaynağından teyitleşerek doğru haber yapılması konusunda Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı İletişim Ofisleri'nin her türlü bilgi ve belgeye ulaşmada yardımcı olduğunu dile getiren Çapoğlu, "Bilgi ve belgeye dayalı şekilde kaliteli haberciliğin yapılmasını tavsiye ederiz." diyerek sözlerini tamamladı.