Milli Satranç Sporcusu Vefat Etti
1 saat önce
Görme engelli milli satranç sporcusu Emre Ev, İstanbul'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Görme engelli milli satranç sporcusu Emre Ev, İstanbul
'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Boğaziçi Üniversitesinde okuyan 28 yaşındaki sporcunun cenazesi, yarın Konya
'da öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Türkiye
Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Satranç Federasyonu, milli sporcunun vefatı nedeniyle internet sitelerinden başsağlığı mesajı yayımladı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:29 Kaynak: AA
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