Milli satranççı Berkay Çelik, TSF yönetim kurulunda yer aldı Açıklaması - Son Dakika

Milli Satranç Sporcusu ve Sakarya Satranç Spor Kulübü Başkanı Berkay Çelik, Türkiye Satranç Federasyonunun yönetim kurulunda yer aldı.

Federasyonun Ankara'da yapılan 5'inci Olağan Genel Kurulu'nda Gülkız Tulay güven tazelerken, Çelik de yönetim kuruluna seçildi.

Berkay Çelik, AA muhabirine, genç yaşta yönetim kurulunda yer aldığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Kulüp olarak satranca büyük önem verdiklerini ifade eden Çelik, "Hayata geçirdiğimiz projeler ve oyuncularımızın kazandığı şampiyonluk ve dereceler bunun en somut örneğidir. Satrancı daha yaygın hale getirmek ve uluslararası satranç otoriteleri arasındaki yerimizi daha da güçlendirmek için başkanımız ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla çalışacağız." ifadesini kullandı.

Çelik, geçen ay Dünya Amatörler Satranç Şampiyonası'nda dünya ikincisi ve Avrupa Klasman Şampiyonu olmuştu.