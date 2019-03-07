Son Dakika Haberleri: Milli Satranççı Emre Ev Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Milli Satranççı Emre Ev Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

33 dakika önce

İSTANBUL'da yaşayan Milli satranççı Emre Ev (28) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Milli Satranççı Emre Ev Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti, System.String[]


İSTANBUL'da yaşayan Milli satranççı Emre Ev (28) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 

Konya Mevlana Engelliler Spor Kulübü sporcusu Emre Ev, bu sabah saatlerinde arkadaşı tarafından odasında haraketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri, yapılan müdahale sonrası Ev'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Milli sporcunun kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Emre Ev'in cenazesi İstanbul'a giden ailesi tarafından teslim alınırken, cenazenin yarın Konya'da defnedileceği öğrenildi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'da resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Milli santranç sporcularımızdan Mevlana Engelliler Spor Kulübü sporcusu Emre Ev vefat etmiştir. Camiamızın başı sağolsun" denildi.

Türkiye Satranç Federasyonu ise, "Görme Engelliler Milli takımı sporcusu Emre Ev'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan, 1991 doğumlu sporcumuza Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" açıklamasında bulundu.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:08 Kaynak: DHA

Konya, İstanbul, Kalp Krizi, Spor
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