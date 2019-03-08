Milli Satrançcı Emre Ev, Son Yolculuğuna Uğurlandı
25 dakika önce
İSTANBUL'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milli satranççı Emre Ev (28) memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.
İSTANBUL'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milli satranççı Emre Ev (28) memleketi Konya
'da son yolculuğuna uğurlandı.
Konya Mevlana
Engelliler Spor Kulübü sporcusu Emre Ev, dün sabah saatlerinde arkadaşı tarafından odasında haraketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri, yapılan müdahale sonrası Ev'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Milli sporcunun kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Emre Ev'in cenazesi ailesi tarafından teslim alınıp memleketi Konya'ya getirildi.
Milli satranççının cenazesi merkez Selçuklu
ilçesi Şeyh Şamil
Mahallesi'ndeki evlerinin yanında bulunan Çelebi
Camiinde Cuma namasına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Yazır
Mezarlığı'na defnedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cenaze namazının kılınması
Cenazenin arabaya konulması
Genel ve detaylar
- Konya
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:35 Kaynak: DHA
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