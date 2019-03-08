Son Dakika Haberleri: Milli Satrançcı Emre Ev, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Milli Satrançcı Emre Ev, Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

İSTANBUL'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milli satranççı Emre Ev (28) memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Milli Satrançcı Emre Ev, Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]


İSTANBUL'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milli satranççı Emre Ev (28) memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Konya Mevlana Engelliler Spor Kulübü sporcusu Emre Ev, dün sabah saatlerinde arkadaşı tarafından odasında haraketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri, yapılan müdahale sonrası Ev'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Milli sporcunun kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Emre Ev'in cenazesi ailesi tarafından teslim alınıp memleketi Konya'ya getirildi.

Milli satranççının cenazesi merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evlerinin yanında bulunan Çelebi Camiinde Cuma namasına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Yazır Mezarlığı'na defnedildi. - Yanıkkonya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:39 Kaynak: DHA

Mevlana Celaleddin Rumi, Konya, Kalp Krizi, Spor
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