Milli satranççı Kayra Kamer, Bosna Hersek'te 2. IM normunu elde etti

FIDE Ustası (FM) unvanlı genç milli satrançcı Kayra Kamer, Bosna Hersek'te düzenlenen Konjic 10. Kapalı Satranç Turnuvası'nı birinci sırada tamamlarken, Uluslararası Usta (IM) olma yolunda ikinci normunu elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kayra Kamer, turnuvada oynadığı 9 maçta topladığı 6,5 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Ayrıca 2 bin 477 Elo performansıyla da milli sporcu, ikinci IM normunu almaya hak kazandı.

Böylelikle IM olma yolunda 2 norm ve 2 bin 400 Elo barajını geçen genç sporcunun önünde sadece bir IM normu engeli kaldığı belirtilerek, "Sporcumuzu tebrik ediyor, IM olma yolunda başarılar diliyoruz." denildi.

Öte yandan, FM unvanlı bir diğer milli sporcu Alparslan Işık'ın ise turnuvayı 4,5 puanla tamamladığı aktarıldı.