Milli satranççılar çevrim içi düzenlenen uluslararası turnuvada ikinci oldu

Azerbaycan'ın çevrim içi organize ettiği "Nizami Ganjavi-880" Uluslararası Satranç Turnuvası'nda milli sporcular ikincilik elde etti.

Azerbaycan'ın çevrim içi organize ettiği "Nizami Ganjavi-880" Uluslararası Satranç Turnuvası'nda milli sporcular ikincilik elde etti. Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tornelo platformu üzerinden 24 ülkenin katılımı ile gerçekleşen turnuva, 9 tur 10 dakika artı her hamleye 5 saniye ekleme zaman temposu ile oynandı. Enes Tanrıverdi, Ekin Barış Özenir, Hasan Hüseyin Çelik, Can Durak, Gülenay Aydın ve Elif Zeren Yıldız'dan oluşan milli satranççılar turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

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