Azerbaycan'ın çevrim içi organize ettiği "Nizami Ganjavi-880" Uluslararası Satranç Turnuvası'nda milli sporcular ikincilik elde etti.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tornelo platformu üzerinden 24 ülkenin katılımı ile gerçekleşen turnuva, 9 tur 10 dakika artı her hamleye 5 saniye ekleme zaman temposu ile oynandı.
Enes Tanrıverdi, Ekin Barış Özenir, Hasan Hüseyin Çelik, Can Durak, Gülenay Aydın ve Elif Zeren Yıldız'dan oluşan milli satranççılar turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Milli satranççılar çevrim içi düzenlenen uluslararası turnuvada ikinci oldu - Son Dakika Spor