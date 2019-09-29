Milli savaş gemisi "Kınalıada" Deniz Kuvvetlerine teslim edildi - Savunma Sanayii Başkanı Demir
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de tören konuşma yaptı.
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