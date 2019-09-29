Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de tören konuşma yaptı.