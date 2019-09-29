Son Dakika Haberleri: Milli savaş gemisi "Kınalıada" Deniz Kuvvetlerine teslim edildi - Savunma Sanayii Başkanı Demir
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Milli savaş gemisi "Kınalıada" Deniz Kuvvetlerine teslim edildi - Savunma Sanayii Başkanı Demir

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de tören konuşma yaptı.

Milli savaş gemisi Kınalıada Deniz Kuvvetlerine teslim edildi - Savunma Sanayii Başkanı Demir

İsmail Demir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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