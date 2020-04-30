Milli Savunma Akar, Malta Savunma Bakanı Camilleri ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Milli Savunma Akar, Malta Savunma Bakanı Camilleri ile telefonda görüştü
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Savunma Bakanı Byron Camilleri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Savunma Bakanı Byron Camilleri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 06:00 Kaynak: İHA
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