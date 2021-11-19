Milli Savunma Bakan Yardımcıları Kavaklıoğlu ve Dere Niğde'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Milli Savunma Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Muhsin Dere, Niğde'de ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kavaklıoğlu ve Dere, Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Niğde'nin genel durumu hakkında bilgi veren Vali Şimşek, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Kavaklıoğlu ve Dere, daha sonra Bor ilçesindeki 7'nci Ana Bakım Merkez Komutanlığında üretimi tamamlanan ve en son teknolojiyle donatılan seyyar sahra hastanesinin açılış ve teslim törenine katıldı.

Hastanede incelemelerde de bulunan Kavaklıoğlu ve Dere, ardından Vali Şimşek ile Bor Belediye Başkanı Serkan Baran'ı ziyaret etti.