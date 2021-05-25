Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu'ndan Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu'nun ziyaretine Vali Şehmus Günaydın ile AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de eşlik etti.

Büyükkılıç, Kavaklıoğlu'nu Büyükşehir Belediyesinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtip, kentte yürütülen önemli çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kayseri'nin milli ve manevi değerlere sahip çıkan önemli bir Anadolu şehri olduğunu kaydeden Kavaklıoğlu da Başkan Büyükkılıç'a ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Kavaklıoğlu daha sonra Büyükkılıç'la beraber yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden 2'nci Hava Bakım Fabrika Mürlüğü personeli Gürbüz Tanış'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.