Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, bayramlaşma programına katıldı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, bayramlaşma programına katıldı

10.07.2022 16:37

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere geldiği memleketi Çorum'da, Valilik ve Belediye tarafından organize edilen bayramlaşma programına katıldı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere geldiği memleketi Çorum'da, Valilik ve Belediye tarafından organize edilen bayramlaşma programına katıldı.

Dere, Hürriyet Meydanı'ndaki programda yaptığı konuşmada, bir hafta önce Suriye'ye gittiğini, Suriye'den, Libya'dan, Irak'tan silahlı kuvvetler mensuplarının selamını getirdiğini söyledi.

Türk ordusunun kahramanlıklarında en büyük payın şehit ve gazilere ait olduğunu vurgulayan Dere, şöyle devam etti:

"Biz burada bu sıcakta belki biraz terliyoruz. Suriye'de 45-50 derece altında, 50 kilogram malzemeleriyle zor şartlar altında mücadele eden kahraman ordumuz için bu mübarek günlerde sizlerden dua bekliyorum. Bugüne kadar ülke, millet, vatan ve din için şehit olan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu uğurda gazi olan kardeşlerimize, operasyonlar sırasında yaralanıp tedavi görenlere acil şifalar diliyorum."

Dere, Çorum'a savunma sanayisine yönelik yatırımların artarak devam edeceğini kaydetti.

Vali Mustafa Çiftçi ise dini bayramların insanları birbirine yaklaştıran, birlik olma şuurunu hissettiren, toplumsal birlik ve beraberliğin en üst seviyeye ulaştığı özel günlerden olduğuna işaret ederek, "Anadolu'nun vatan olması için Türk milleti bin yıldır şehitler veriyor. Şehitler tepesi boş değil. Dünyanın en özel coğrafyalarından birinde yaşıyoruz. Bu coğrafyada yaşamanın, bu topraklara sahip çıkmanın bir bedeli var. Bu bedeli, bu maliyeti şehitlerimiz kanlarıyla canlarıyla kahraman gazilerimiz de hayatlarını ortaya koymak suretiyle ödemiş oldular." diye konuştu.

Törende İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için dua edildi.

Törene, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar da katıldı.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Çorum, Güncel, Son Dakika

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