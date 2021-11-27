Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, Çorum'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Çorum'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dere, Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Vali Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile 15 Temmuz Şehitleri Müzesi ve Çorum Şehitliği'ni ziyaret eden Dere, çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi.

Dere, daha sonra Aşgın ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Kadın Kolları İl Başkanı Meryem Demir ve partililerle bir araya geldi.