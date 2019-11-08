Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ve Jeffrey görüşmesi
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ve Jeffrey görüşmesi

7 saat önce

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ve Jeffrey görüşmesi, System.String[]

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.


Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, ABD ile 17 Ekim 2019 tarihinde imzalanan mutabakata ilişkin hususlar ele alındı. Heyetlerarası görüşme bitiminde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı kabul etti. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:35 Kaynak: İHA
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