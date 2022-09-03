Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, Kırıkkale'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, Kırıkkale'de konuştu Açıklaması

03.09.2022 19:18
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, Kırıkkale'de konuştu Açıklaması

Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE AŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dere, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak MKE AŞ'den çok şey beklediklerini söyledi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE AŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dere, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak MKE AŞ'den çok şey beklediklerini söyledi.

MKE AŞ tarafından personelin kaynaşması ve şirket aidiyetinin artırılması amacıyla Kırıkkale'de düzenlenen "Spor Festivali" etkinliğine, Dere ve MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere katıldı.

Dere, burada yaptığı konuşmada, MKE AŞ'nin hem Kırıkkale'de hem Ankara'da hem de Çankırı'daki lokasyonlarında başarıdan başarıya koşmaya başladığını söyledi.

Bu başarıların devamının geleceğini aktaran Dere, "Bunun devamı da bu huzur ortamına bağlı. Milli Savunma Bakanlığı ve ordumuz olarak MKE AŞ'den çok şey bekliyoruz. MKE AŞ 1453'e dayanan tarihi ile bu ülkenin lokomotiflerinden birisi. İnşallah bu başarıları artarak devam edecek. Son 2 yıldaki başarılarını görüyoruz. Bundan sonra uluslararası alandaki başarılarını, ihracattaki, personel istihdamındaki katkılarını göreceğiz. İnşallah el ele hep birlikte daha nice büyük başarılara diyorum." diye konuştu.

Akdere ise MKE AŞ'nin geçmişten geleceğe üstlendiği sorumluluğu daha da ileriye götürebilmek için daha büyük işlere imza atmaya devam edeceğini vurguladı.

Bakan Yardımcısı Dere, konuşmasının ardından kurum içerisindeki müdürlükler arasında düzenlenen futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi maçlarında birinci olan takım ve personele ödüllerini takdim etti.

Etkinlikte, sanatçı Demet Akalın da konser verdi.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Kırıkkale, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, Kırıkkale'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

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