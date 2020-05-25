Milli Savunma Bakanı Akar: "1 Ocak'tan itibaren bugüne kadar Irak 'ın, Suriye 'nin kuzeyindeki operasyonlarda 1458 terörist etkisiz hale getirildi."

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