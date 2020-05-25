Milli Savunma Bakanı Akar: "1 Ocak'tan itibaren bugüne kadar Irak'ın, Suriye'nin kuzeyindeki...
Milli Savunma Bakanı Akar: "1 Ocak'tan itibaren bugüne kadar Irak'ın, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 1458 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanı Akar: "1 Ocak'tan itibaren bugüne kadar Irak'ın, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 1458 terörist etkisiz hale getirildi."
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 10:43 Kaynak: AA
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