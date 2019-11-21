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Milli Savunma Bakanı Akar: "15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TSK'dan 150 general, 8 bin 413 subay, 7 bin 612 astsubay, bin 232 uzman erbaş/sözleşmeli er, 459 devlet memuru/işçi olmak üzere toplam 17 bin 866 personel ihraç edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:58 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Akar: "15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TSK'dan 150 general, 8 bin 413 subay, 7 bin 612 astsubay, bin 232 uzman erbaş/sözleşmeli er, 459 devlet memuru/işçi olmak üzere toplam 17 bin 866 personel ihraç edilmiştir. 2 bin 709 personel de geçici görevden uzaklaştırma kararıyla görevden uzaklaştırılmıştır. Ayrıca 909 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır." - ANKARA
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