Milli Savunma Bakanı Akar: "18 ada Yunanistan tarafından anlaşmalara aykırı şekilde... - Son Dakika

AA Genel Müdür Yardımcısı AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması
Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları ANTALYA - Milli Savunma Bakanı Akar, Antalya'nın Kaş ilçesinde AA'nın sorularını canlı yayında yanıtladı. (1)
Akar: "18 ada Yunanistan tarafından anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırılmış. Bunlar gerginliği tırmandırıyor, karşılıklı diyaloğu yok ediyor."
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 15:38 - Kaynak: AA
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