Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "1984'ten Beri Şu Ana Kadar 66 Bin 568 Terörist Etkisiz Hale Getirildi."

Milli Savunma Bakanı Akar: "1984'ten Beri Şu Ana Kadar 66 Bin 568 Terörist Etkisiz Hale Getirildi."

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "1984'ten beri şu ana kadar 66 bin 568 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "1984'ten beri şu ana kadar 66 bin 568 terörist etkisiz hale getirildi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:19 Kaynak: AA

Hulusi Akar, 1984, Politika
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