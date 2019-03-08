Milli Savunma Bakanı Akar: "1984'ten Beri Şu Ana Kadar 66 Bin 568 Terörist Etkisiz Hale Getirildi."
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "1984'ten beri şu ana kadar 66 bin 568 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanı Akar: "1984'ten beri şu ana kadar 66 bin 568 terörist etkisiz hale getirildi."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:19 Kaynak: AA
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