AA Genel Müdür Yardımcısı AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ve Kuvvet komutanlarının Meis adasını incelemede bulunması
Toplu fotoğraf çektirilmesi
ANTALYA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Antalya'nın Kaş ilçesinde AA'nın sorularını canlı yayında yanıtladı. (7)
Akar: "2011'den itibaren Suriye'de yapılan hataların aynen Libya'da yapıldığını endişeyle takip etmekteyiz."
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 16:50 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Akar: '2011'den itibaren Suriye'de yapılan hataların aynen Libya'da... - Son Dakika