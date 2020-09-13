Milli Savunma Bakanı Akar: "2011'den itibaren Suriye'de yapılan hataların aynen Libya'da... - Son Dakika

AA Genel Müdür Yardımcısı AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ve Kuvvet komutanlarının Meis adasını incelemede bulunması

Toplu fotoğraf çektirilmesi

ANTALYA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Antalya'nın Kaş ilçesinde AA'nın sorularını canlı yayında yanıtladı. (7)

Akar: "2011'den itibaren Suriye'de yapılan hataların aynen Libya'da yapıldığını endişeyle takip etmekteyiz."