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Milli Savunma Bakanı Akar: "27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir"
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:04 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir"
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