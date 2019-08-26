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Milli Savunma Bakanı Akar, 3'üncü Ordu Komutanlığı'nda ki devir teslim törenine katıldı

8 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki Kuvvet Komutanları 3'üncü Ordu Komutanlığı'nda ki devir teslim törenine katılmak üzere Erzincan'a geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, 3'üncü Ordu Komutanlığı'nda ki devir teslim törenine katıldı, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki Kuvvet Komutanları 3'üncü Ordu Komutanlığı'nda ki devir teslim törenine katılmak üzere Erzincan'a geldi.


Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları Erzincan'a geldi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Orgeneral İsmail Serdar Savaş ve Belediye Başkanı Bekir Aksun tarafından askeri havaalanında karşılanan Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki kuvvet komutanları, 3'üncü Ordu Komutanlığı'nda ki devir teslim törenine geçtiler.


Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) emekliliğe ayrılan 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın yerine, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay atandı.


Askeri uçakla Erzincan'a gelen Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar ve Kuvvet Komutanları, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, tarafından Erzincan Havalimanından uğurlandılar. - ERZİNCAN

Hulusi Akar, Ordu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:43 Kaynak: İHA
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