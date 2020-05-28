Milli Savunma Bakanı Akar: "31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla...
Milli Savunma Bakanı Akar: "31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı.
Milli Savunma Bakanı Akar: "31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı."
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 03:41 Kaynak: AA
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