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Milli Savunma Bakanı Akar: "5 F35'ten 4'ünü fiilen teslim aldık, biri teslim edilmek üzere...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "5 F35'ten 4'ünü fiilen teslim aldık, biri teslim edilmek üzere hangarlarda bekliyor"
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:41 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Akar: "5 F35'ten 4'ünü fiilen teslim aldık, biri teslim edilmek üzere hangarlarda bekliyor" - ANKARA
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