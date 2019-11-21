Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "5 F35'ten 4'ünü fiilen teslim aldık, biri teslim edilmek üzere...
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar: '5 F35'ten 4'ünü fiilen teslim aldık, biri teslim edilmek üzere... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "5 F35'ten 4'ünü fiilen teslim aldık, biri teslim edilmek üzere...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "5 F35'ten 4'ünü fiilen teslim aldık, biri teslim edilmek üzere hangarlarda bekliyor"

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "5 F35'ten 4'ünü fiilen teslim aldık, biri teslim edilmek üzere hangarlarda bekliyor" - ANKARA

Hulusi Akar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:41 Kaynak: İHA
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