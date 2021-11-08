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Milli Savunma Bakanı Akar, "8 Kasım Zafer Günü" kutlamalarına katıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Ermenistan, düşmanlığı bırakıp geleceğe... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, "8 Kasım Zafer Günü" kutlamalarına katıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Ermenistan, düşmanlığı bırakıp geleceğe...

08.11.2021 19:53

- Milli Savunma Bakanı Akar, "8 Kasım Zafer Günü" kutlamalarına katıldı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Ermenistan, düşmanlığı bırakıp geleceğe bakmalıdır" Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: "Vatan Muharebesi'nde kazanılan zafer, Azerbaycan tarihinin en muhteşem sayfalarındandır"...

- Milli Savunma Bakanı Akar, "8 Kasım Zafer Günü" kutlamalarına katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

"Ermenistan, düşmanlığı bırakıp geleceğe bakmalıdır"

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov:

"Vatan Muharebesi'nde kazanılan zafer, Azerbaycan tarihinin en muhteşem sayfalarındandır"

BAKÜ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kin ve nefret üzerine bir gelecek inşa edilemeyeceğini artık herkesin bilmesi lazım. Ermenistan, düşmanlığı bırakıp geleceğe bakmalıdır. Biz bu anlayışla ve üzerimize düşen tarihi sorumluluk gereği bölgemizde barış, huzur ve istikrar için gayret sarf etmeye devam edeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van'daki incelemelerinin ardından Azerbaycan'a geçti. Başkent Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, havalimanından Haydar Aliyev Kültür Merkezi'ne geçerek "8 Kasım Zafer Günü" dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldı. Saygı duruşu ve iki ülke ulusal marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Akar, bu gurur gününde "can gardaşları" ile bir araya gelmekten mutluluğunu ifade ederek sözlerine başladı.

"Sen Azerbaycan Yüreğimde Ateş" şiiri dizelerini okuyan Akar, "Çok şükür, Karabağ bugün özgürdür. Şuşa, Fuzuli, Cebrayıl, Kubadlı, Zengilan, Ağdam, Kelbecer, Laçin bugün özgürdür ve anavatanla kucaklaşmıştır. İşte, Azerbaycan Türkü yaşadığı zorluklar karşısında yılmamış, 'artık yeter' diyerek vatanına, hakkına, hukukuna, öz topraklarına sahip çıkmıştır" diye konuştu. Karabağ'ın özgürleştirilmesinde en büyük pay sahibi şehitlere rahmet, gazilere acil şifa dileklerini ileten Akar, "Şanlı tarihimizin en müstesna sayfalarına adlarını yazdıran bu yiğitlerimizin Cenap Prezident Aliyev'in liderliğinde yaptıkları fedakarlık ve kahramanlıkları asla unutulmayacak, daima minnet ve şükranla hatırlanacaktır" ifadesini kullandı.

"Kahraman Azerbaycan ordusunun kazandığı bu zafer, sadece 44 günlük mücadele ile değil, 30 yıllık bir ısrarın, inancın ve azmin sonucunda elde edilmiştir" diyen Akar, şunları söyledi:

"Bu, sadece Ermenistan'a karşı kazanılmış bir zafer de değildir. Bu zafer, aynı zamanda yıllarca haksızlığa, hukuksuzluğa göz yumanlara, sessiz kalanlara karşı da en güzel cevap olmuştur. Her zaman olduğu gibi sevincinizi sevincimiz, kederinizi kederimiz bildiğimiz siz can kardeşlerimizin, bu haklı mücadelesinde de yine sizlerle olduk. Milletçe, tüm imkanlarımızla siz can kardeşlerimize destek vermeye çalıştık. Çünkü biz aynı kökten ve aynı gövdeden beslenen ulu bir çınarın dalları gibiyiz, büyük bir milletin evlatlarıyız. Mete'nin, Attila'nın, Kül Tigin'in, Alpaslan'ın, Nizamı-i Gencevi'nin, Nesimi'nin, Fuzuli'nin, Dede Korkut'un torunlarıyız. Bilinmelidir ki tarihi süreçte yaşananlar, Azerbaycan ve Türkiye arasına engeller koysa da dini, dili, milliyeti bir olan, tarihi kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlı olan iki ülke insanının kalplerine asla kilit vuramamıştır, vuramayacaktır."

"Dün böyleydi yarın da böyle olacak"

Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde esir düşen Mehmetçiklere Nargin Adası'ndaki esaretleri sırasında Azerbaycanlı kardeşlerinin büyük yardımı olduğunu aktaran Akar, "Nargin'deki esir kampının son derece olumsuz koşullarında hayat mücadelesi veren Mehmetler, Azerbaycan Türklerinin yardımları sayesinde bir nebze de olsa rahat nefes alabilmişlerdir. 1918'de ise Anadolu'nun da çok zor şartlarda olmasına rağmen, Enver Paşa'nın emriyle kurulan Nuri Paşa'nın emir-komutasındaki Kafkas-İslam Ordusunun can kardeşlerimizin yardım çığlığına koşması, kardeşlik ruhumuzun ete, kemiğe bürünmüş halidir" dedi.

Türkiye'nin yaşadığı afet ve acil durumlarda da Azerbaycan halkının tüm imkanlarıyla yardım eli uzattığını hatırlatan Akar, şu ifadeleri kaydetti:

"Tüm dünya bilmelidir ki, Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği ezelden gelip ebede uzanmaktadır. Dün böyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olacak. Zafer kazanılmıştır ancak uzun yıllar sonra Kafkasya'ya huzuru getirecek olan barışın kalıcı olmasını sağlamak için yeni bir mücadele başlamıştır. Bu kapsamda Şuşa Beyannamesi geleceğe doğru atılmış güçlü bir adımdır. Cenap Prezident Sayın İlham Aliyev ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gelecek nesillere barışın miras bırakılması için son derece yapıcı bir yaklaşım sergilemiş istikrara ve iş birliğine dayalı yeni bir dönemin kapısını aralamıştır. Ermenistan yetkililerinin de mevcut politikalarını bir kenara bırakıp 6'lı Platform önerimiz dahil bu tarihi fırsatı değerlendirmesini bekliyoruz. Kin ve nefret üzerine bir gelecek inşa edilemeyeceğini artık herkesin bilmesi lazım. Ermenistan, düşmanlığı bırakıp geleceğe bakmalıdır. Biz, bu anlayışla üzerimize düşen tarihi sorumluluk gereği bölgemizde barış, huzur ve istikrar için gayret sarf etmeye devam edeceğiz."

Pakistan'a teşekkür

Karabağ meselesinde daima Azerbaycan'ın yanında duran Pakistan'a da teşekkür eden Akar, "Tek Vatan Harekatı'na yani Vatan Muharebesi'ne katılan kahramanlarımız başta olmak üzere şu anda karada, denizde ve havada, zorlu arazi ve iklim şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarının her birinin alınlarından öpüyorum. Tüm Silah Arkadaşlarıma kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum" dedi. Akar sözlerini "Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği" diyerek tamamladı.

Hasanov: "Türkiye'nin desteği bununla da bitmedi"

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da uzun yıllardır işgal altında olan topraklarının bir yıl önce şanlı Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldığını hatırlattı. "Vatan Muharebesi'nde kazanılan zafer, Azerbaycan tarihinin en muhteşem sayfalarındandır" diyen Hasanov, Başkomutan İlham Aliyev'in önderliğindeki bu başarılı harekatla ilgili çok sayıda analizin yapıldığını belirtti. O süreçte ve sonrasında "kardeş Türkiye" tarafından en yüksek seviyede gösterilen siyasi ve manevi desteğin kendilerini daha da güçlendirdiğini ifade eden Hasanov, "Türkiye'nin desteği bununla da bitmedi. Muharebe bittiği günden bugüne dek kurtarılan topraklardaki hayata geçirilen büyük faaliyetlere Türkiye yakından iştirak ediyor. Türkiye yönetimine ve halkına derin minnettarlığımı bildiriyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası, Mehteran Birliği ile sanatçılar Esat Kabaklı, Zafer Albayrak ve Dünya Tekin'in verdiği konserle devam etti. Sanatçıların eserlerine davetliler büyük coşkuyla eşlik etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, 8 Kasım Zafer Günü kutlamalarına katıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Ermenistan, düşmanlığı bırakıp geleceğe...
Milli Savunma Bakanı Akar, 8 Kasım Zafer Günü kutlamalarına katıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Ermenistan, düşmanlığı bırakıp geleceğe...
Milli Savunma Bakanı Akar, 8 Kasım Zafer Günü kutlamalarına katıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Ermenistan, düşmanlığı bırakıp geleceğe...
Milli Savunma Bakanı Akar, 8 Kasım Zafer Günü kutlamalarına katıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Ermenistan, düşmanlığı bırakıp geleceğe...

Hulusi Akar, Ermenistan, Kasım, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, '8 Kasım Zafer Günü' kutlamalarına katıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Ermenistan, düşmanlığı bırakıp geleceğe... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Akar, "8 Kasım Zafer Günü" kutlamalarına katıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Ermenistan, düşmanlığı bırakıp geleceğe... - Son Dakika
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