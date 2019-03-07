Milli Savunma Bakanı Akar, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Akar, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında, yeni askerlik sistemi başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Akar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter
hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:58 Kaynak: AA
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