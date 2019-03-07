Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

Milli Savunma Bakanı Akar, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Milli Savunma Bakanı Akar, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Akar, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında, yeni askerlik sistemi başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Akar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:58 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Hulusi Akar, Güncel
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