Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2) - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son yayımlanan Navtex'e ilişkin, "İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex'tir.

Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2), System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son yayımlanan Navtex'e ilişkin, "İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex'tir." dedi.

Bakan Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Savunma ve güvenlik alanında NATO ve BM gibi global bazda bazı görevlerin, sorumlulukların bulunduğuna işaret eden Akar, "Bunları da gerçekten son derece başarılı bir şekilde herkes tarafından dikkat edilecek şekilde üstün bir düzeyde arkadaşlarımız büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yerine getirmeye devam ediyorlar." ifadesini kullandı.

Ayrıca ileri teknoloji için yürütülen faaliyetler hakkında da bilgi veren Akar, "Bu ileri teknolojiyi ithal ederek değil onu yerli ve milli şekilde üretmek suretiyle silahımızı, aracımızı, gerecimizi, mühimmatımızı da yapar hale gelmenin büyük bir azmi ve gayreti içindeyiz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleri malum. İddia malum. Bunun gerçekleşmesi için çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Bunun sonucunda varmak istediğimiz şey, ülkemizi ve milletimizin güvenliğini sağlayacak düzeyde etkin, caydırıcı, saygın bir ordunun oluşması, vatanına milletine bağlı personelden müteşekkil." değerlendirmesinde bulundu.

Son yayımlanan Navtex'in muhtevası

Bakan Akar, son yayımlanan Navtex'in muhtevasının sorulmasına şu karşılığı verdi:

"Navtex, bunu herhangi bir şekilde denizde bir faaliyet göstereceğiniz zaman bu denizcilik kuralı, denizcilerimiz bir ilanda bulunuyorlar, 'şu alanlarda bizim bir faaliyetimiz olacak, seyir ve güvenlik bakımından bunu bilin' diyoruz. Bizim orada (Doğu Akdeniz) deniz alaka ve menfaatlerimiz konusunda çalışmalarımız var, hakkımızı hukukumuzu korumakta kararlı, azimli ve muktedir olduğumuzu müteaddit defalar söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Bu çerçevede biz faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bizim orada yaptığımız sismik çalışmalar, araştırmalar, bununla alakalı ne varsa gerektiği kadar bunu sürdüreceğiz. Bunun herhangi bir tarihi, sınırı vesaire söz konusu değil. Bizim orada hakkımızı, hukukumuzu kullanıyoruz, bunun gereği olarak da yapılması gereken teknoloji çalışmaları var. Bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bunlar ne kadar gerekiyorsa o kadar yapılacak ve bunu yapacağız. Enerji Bakanlığımız bu çalışmaları sürdürürken, biz de Silahlı Kuvvetler, Milli Savunma Bakanlığı olarak oradaki faaliyetlerin güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz. Bugün yapılan açıklamaya geldiğimizde bu tamamen bundan farklı. İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi için yapılan planlı bir faaliyet ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex'tir. Bu farklı eğitim ve atış için yapılan çalışma."

"Biz artık terörle yaşamak, buna alışmak zorunda değiliz"

Bakan Akar, "Teröristle mücadele operasyonları kapsamında, Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3 operasyonları sürerken Pençe-Kartal, hemen ardından da Pençe-Kaplan operasyonlarını başlattınız. Yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen teröristle mücadele operasyonlarında son durum nedir?" sorusunu yanıtlarken, öncelikle operasyonlarla alakalı ilkelerden söz etmek istediğini söyledi.

"Bir kere biz şuna inanıyoruz, biz artık terörle yaşamak, buna alışmak zorunda değiliz, bunu görüyoruz." diyen Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz terörü bitirmek için terörü kaynağında kurutmak için elimizden gelen neyse bugüne kadar yaptık ve bundan sonra da artan bir tempoyla bunu yapmak suretiyle inşallah terör belasından asil milletimizi kurtaracağız, hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız. Amacımız bu. Bunu yaparken tekrar tekrar söylüyoruz, biz tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, siyasi bütünlüğüne son derece saygılıyız. Kimsenin toprağında, kimsenin denizinde asla gözümüz yok. Fakat hiçbir şekilde de komşularımızın topraklarından, denizlerinden bize karşı bir saldırıya da müsaade etmeyeceğimizi, buna göz yummayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.

Altını çizmek istediğim önemli konulardan biri, bizim tek amacımız terörle ve teröristle mücadele. Bizim bunun dışında herhangi bir etnik, herhangi bir mezhepsel toplulukla mücadelemiz söz konusu değil. Özellikle dış basında bizim terörle, teröristle, PKK ile YPG ile DEAŞ ile mücadelemizin tercümesi yapılırken oraya Kürt kardeşlerimizi ilave ediyorlar. Bu kesinlikle yanlış, kabul etmemiz mümkün değil, böyle bir şey asla söz konusu değil, Kürtler bizim kardeşimizdir, biz onlarla etle tırnak gibiyiz. Binlerce yıl beraber yaşadık, şehitliklerde yan yana yatıyoruz. Bundan sonra da birlikte yaşamaya devam edeceğiz ve bunu hiç kimse fitne ile fesat ile değiştiremez."

Hulusi Akar, operasyonları yaparken, emirlerde, talimatlarda, çalışmalarda her zaman altının çizilen en önemli konulardan birinin, sivillere, masumlara zarar ziyan vermemek için tarihi, dini yapılara, herhangi bir zarar getirmemek ve çevreyi korumak olduğunu belirterek, bu konularda hassas davrandıklarını herkesin bilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bunun dışında bir sürü tezvirat da yapıldığına dikkati çeken Akar, "Anadolu Ajansımız bunları o fake fotoğrafları videoları anında yüzlerine çarpmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

"En son teröristi etkisiz hale getirip bu musibetten 40 yıldan fazla cefa çeken milletimizi kurtaracağız"

Terör ve teröristle mücadeleyi "taarruzi" bir anlayışla sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Akar, "Bu çerçevede yaptığımız mücadelede, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Bundan dönüş yok. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, bizim yaptığımız planlama bu yönde. En son teröristi etkisiz hale getirip bu musibetten 40 yıldan fazla cefa çeken halkımızı, milletimizi kurtaracağız. Dileğimiz temennimiz bu." diye konuştu.

Kuzey Irak'ta yürütülen operasyon serilerinin gerçekleştiğine işaret eden Akar, hudutların, halkın güvenliği için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade etti. "Buradaki tehdidi yok edeceğiz, bizim amacımız bu." diyen Akar, şunları söyledi:

"Bunun dışında bizim Iraklı kardeşlerimizle bir sorunumuz söz konusu değil, olamaz. Zaten biz bunları Irak yönetimi ile oradaki teröristlerin beraber etkisiz hale getirilmesi için gayret gösterimi konusunda görüşmekteyiz. Pençe harekatlarında şu ana kadar 320 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Burada en önemli konulardan biri de bugüne kadar 'girilemez, ulaşılamaz' denilen yerlere Mehmetçik girdi ve ulaştı, bütün o mağaraları, inleri başlarına yıktı ve yıkmaya devam ediyor. Dolayısıyla kaçacak yerleri kalmadı, bunu başındakiler anladılar ve temennimiz dileğimiz, alttakilerin de bunu anlaması. Zaten geriye dönüp baktığımızda, burada katılımlar azaldı, kaçışlar çoğaldı, takip ediyorsunuz. Biz bunun bitmesi için ne yapılması gerekiyorsa bunları yapmaya devam edeceğiz."

Terör örgütü yandaşlarının, hava harekatlarında sivil vatandaşların öldürüldüğüne yönelik iddialarını anımsatan Milli Savunma Bakanı Akar, "Bu da gerçekleri yansıtmamakta. Unutmayalım, zafer süngünün ucundadır, dolayısıyla bizim komandolarımızın son derece zor arazi ve iklim koşullarında yaptıkları faaliyetleri göz ardı etmememiz lazım. Gerçekten buradaki mücadelede bir bütün ve bir bütün halinde arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Amacımız istiklale kavuşmuş bir bölgeden bahsediyoruz, ona çalışıyoruz." dedi.

(Sürecek)

Hulusi Akar, İskenderun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 12:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 17 ilimizi sarı kodla uyardı Galatasaray, 10 yıl sonra ilk kez Muslera olmadan yeni sezona başlayacak Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşıldığına dair çıkan haberleri yalanladı 2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti Yolcu otobüsünde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi! 2 şüpheli gözaltına alındı Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım Eşine "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, çöp kutusundaki bayrağı alan iki çocuğa altın hediye etti Freni patlayan kamyondan yola atlayarak kurtulmaya çalışan kişi, hayatını kaybetti Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı         
15:36
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu         
15:28
Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada         
14:57
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı         
14:34
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı         
14:33
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü         
14:12
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık         
14:08
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir         
13:46
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi         
13:13
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi         
12:55
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor         
12:54
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak         
12:48
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek         
12:29
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı         
12:27
Kocasının Kocasının "Kefenini giyin" diyerek tehdit ettiği kadın, eşine elektronik kelepçe takılmasını istiyor         
12:22
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış         
11:42
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi         
11:22
Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu         
11:19
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım         
11:18
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı         
11:01
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı         
09:35
Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti         
09:25
Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı         
09:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik         
09:21
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada         
09:20
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti         
09:02
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi         
09:00
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber         
08:39
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi         
07:36
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti         
19:10
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 19:08:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei