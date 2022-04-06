Milli Savunma Bakanı Akar, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Savunma Bakanı Akar, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

06.04.2022 16:20
Milli Savunma Bakanı Akar, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Akar, AA'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e kutlama mektubu gönderdi.

Ülkenin ve asil milletin sesini tüm dünyaya duyurmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Akar, şunları kaydetti:

"Üstlenmiş olduğu tarihi görevi bir asırdan fazla sürede başarıyla sürdüren Anadolu Ajansı, bugün de milletimizi bilgilendirme ve bilinçlendirme noktasında sorumluğunu büyük bir özveri ve başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir. Kurulduğu günden bugüne kadar ülkemizin sesini tüm dünyaya duyurmak için fedakarca görev yapan Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm çalışanlarına sağlık ve başarılar diliyoruz."???????

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması Amasya Valisi Masatlı, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Amasya Valisi Masatlı, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı, Serdar Karagöz, Hulusi Akar, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
16:07 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 16:27:30. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Akar, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement