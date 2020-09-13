Milli Savunma Bakanı Akar, AA'nın sorularını yanıtladı (3) - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, AA'nın sorularını yanıtladı (3)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyetleriyle ilgili, "Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar çerçevesinde planlı bir faaliyet var.

Milli Savunma Bakanı Akar, AA'nın sorularını yanıtladı (3), System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyetleriyle ilgili, "Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar çerçevesinde planlı bir faaliyet var. Bu plan çerçevesinde ileri geri hareketler olacaktır, herhangi bir şekilde bölgedeki hak ve hukukumuzdan vazgeçmemiz asla söz konusu değildir." dedi.

Bakan Akar, Antalya'nın Kaş ilçesinde canlı yayında Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Deniz Yetki Anlaşması'na göre Yunanistan'ın talebinin kabul edilmesi halinde 1870 kilometre Akdeniz kıyısı olan Türkiye'nin artık Ege'ye çıkamamasının, Akdeniz'e çıkmaması anlamına geldiğini belirten Akar, "Bizi hapsetmeye çalışıyorlar, bunu kabul etmemiz mümkün değil. Tamam, biz barıştan, hukuktan, adaletten yanayız da artık bunun kabulü mümkün değil. Bunu herkesin görmesi lazım." diye konuştu.

Akar, Yunanistan'ın istediği 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanının Kaş açıklarından başladığını, deniz yetki alanının yaklaşık 10 kilometrekarelik Meis Adası'ndan dolayı Yunanistan'a verildiğini söyleyen Bakan Akar, "Bir tarafta 10 kilometrekarelik ada, diğer taraftan 780 bin kilometrekarelik bir kara, 83 milyonluk bir ülke. 'Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa.' diyorlar. Dolayısıyla bu manada herkesi aklıselime davet ediyoruz. Sadece Yunanistan'ı değil, üçüncü tarafların da bu manada dikkatli olması, objektif olması ve taassuptan uzak olması lazım. Meseleye aklıselimle bakmaları, ön yargısız bakmaları lazım. Hiçbir zaman oldubittiyi kabul etmeyeceğimizi, haklarımızı çiğnetmeyeceğimizi defaten söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bu konuda kararlıyız, kararlı olduğumuzu tekrar söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bilgilerin yüzde 70'i Deniz Kuvvetlerimizden NATO'ya aktarılmakta"

Türkiye'nin bölgede hem kendi faaliyetleri hem de NATO ile birlikte yürüttüğü faaliyetlerin olduğunu anımsatan Akar, şöyle devam etti:

"Bizim burada hem milli olarak da hem de NATO ile birlikte yaptığımız faaliyetler var. Bu faaliyetlerde, 'Deniz Muhafızı' var, 'Deniz Kalkanı' var. Bu faaliyetlerimiz çerçevesinde Doğu Akdeniz'de, Akdeniz'de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve ittifaka olabildiğince destek sağlıyoruz. Akdeniz'de seyreden gemilerle alakalı bilgilerin yüzde 70'i Deniz Kuvvetlerimizden NATO'ya aktarılmakta. Ayrıca, dünya ticaret trafiğinin yüzde 20'si ve Avrupa'ya giden enerjinin yüzde 70'i Akdeniz'den geçiyor. Burası son derece önemlidir. Medeniyetlerin buluştuğu, karşı karşıya geldiği yerler. Dolayısıyla bu alanda verilen öneme odaklanmak, burayı bir dostluk denizi haline dönüştürmek, buradaki çalışmaları koordine etmek...

Burada NATO'ya yaptığımız katkıları her geçen gün artırıyoruz. Bize bu çerçevede bakılmasını ve yaptıklarımızın görülmesini istiyoruz."

"Refakat ve güvenlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Bakan Akar, Oruç Reis araştırma gemisinin dün Antalya'ya döndüğünün anımsatılması üzerine, Oruç Reis'in 2004'ten beri Birleşmiş Milletlere deklare edilen kıta sahanlığı sınırları içinde olduğunu söyledi.

Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisinin de geçmiş yıllarda bölgede uzun süreli çalışmalar yaptığını vurgulayan Akar, "Dolayısıyla yeni bir şey yapmıyoruz fakat maalesef Yunanlı komşularımız zaman zaman farklı reaksiyonlar gösterebiliyor. Biz de hakkımızı ve hukukumuzu tekrar tekrar onlara anlatmaya çalışıyoruz. Şu anda da Oruç Reis dönmekle beraber hem Yavuz bizim kıta sahanlığımızda hem de Barbaros Hayrettin Paşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsat sahasında faaliyetlerini sürdürmektedirler. Biz de Türk Deniz Kuvvetleri olarak, onlara refakat ve güvenlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Oruç Reis araştırma gemisinin Antalya'ya dönüşüyle ilgili herhangi bir sıkıntının olmadığını belirten Akar, "İlgili Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar çerçevesinde planlı bir faaliyet var. Bu plan çerçevesinde ileri geri hareketler olacaktır, herhangi bir şekilde bölgedeki hak ve hukukumuzdan vazgeçmemiz asla söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Onların ön koşulları varsa bizim de ön koşullarımız var"

Hulusi Akar, Avrupa'nın Yunanistan'a arka çıkan bir politika izlediği, NATO'nun ise sağduyulu bir çalışma yürüttüğü kaydedilerek bu çalışmalar ışığında çözümün ortaya çıkıp çıkmayacağının sorulması üzerine, "Diyalogla, müzakerelerle problemlerimize siyasi çözüm bulmaktan yanayız. Bu çerçevede her türlü girişimi destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın NATO Genel Sekreteri ile yaptığı görüşme sonunda NATO'da görüşmelerin başlamasına davet edildik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 10 Eylül'deki görüşmesinin ardından NATO Karargahı'nda yapılan Türk ve Yunan askeri heyetlerinin teknik toplantılarında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğunu, NATO ile görüştüklerini, çalışmaların başlatıldığını ancak Yunanistan'ın bazı ön koşullarının olduğunu ve böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

"Onların ön koşulları varsa bizim de ön koşullarımız var. Mesele suyu yokuşa akıtmak değil. İşi zorlaştırmak değil. Madem problemler var. Madem birtakım sıkıntılar var. Bunları çözmekten yana tarafların irade ortaya koyması lazım. Samimiyetle oturup bunları konuşmamız lazım. Daha ilk aşamasından itibaren birtakım ön koşullar, vesaire diyerek bazı zorluklar çıkarılırsa bu çözümsüzlük demektir ki bu hiç kimsenin lehine olmaz. Biz NATO Genel Sekreteri'yle iş birliği halinde, oradaki askerlerimiz, sivil temsilcilerimiz her türlü çalışmayı, dikkat ve hassasiyetle takip ediyorlar. Bize düşen ne varsa bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da yapacağız."

"Haklıyız görüşmekten, konuşmaktan hiçbir zaman çekinmeyiz"

Akar, NATO Genel Sekteri'nin teklifleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı yolda görüşmeleri başlattıklarını, aynı zamanda daha önce başlatılan ikisi Atina'da, biri Ankara'da yapılan güvenlik arttırıcı önlemler çerçevesinde toplantılar olduğunu anlattı.

Bakan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz her zaman açıklıkla şunu söylüyoruz, dördüncü toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırız, Yunanlı komşularımız ne zaman arzu ederlerse buyursunlar gelsinler. Biz haklıyız, hukuki anlamda, adalet anlamında, bilimsel mantık anlamında gerçekten biz haklıyız. Haklı olduğumuz için de görüşmekten, konuşmaktan hiçbir zaman çekinmeyiz. Daha önceki uzmanlarımızın üç kez yaptığı gibi dördüncüsünü yapıp konuşalım, görüşelim ortada ne var ne yok, her şey ortaya çıksın fakat maalesef bu konuda bir yavaşlık var.

Bunun önümüzdeki dönemde hızlanacağını değerlendiriyoruz."

(Sürecek)

Hulusi Akar, araştırma, Akdeniz, Milli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 17:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, AA'nın sorularını yanıtladı (3) - Son Dakika


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