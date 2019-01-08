Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'u Kabul Etti, Görüşmeye...

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'u Kabul Etti, Görüşmeye...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'u kabul etti, görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'u Kabul Etti, Görüşmeye..., System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'u kabul etti, görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:29 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Güncel
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