Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'u Kabul Etti, Görüşmeye...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'u kabul etti, görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.
Milli Savunma Bakanı
Akar, ABD
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'u kabul etti, görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:29 Kaynak: AA
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