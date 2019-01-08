Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'u Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'u Kabul Etti

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Suriye'deki gelişmelere ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'u Kabul Etti, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Suriye'deki gelişmelere ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetler arası toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,  toplantıda Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, ABD'nin bölgeden çekilmesi, terör örgütü PKK/YPG'ye verilen silahların geri alınması ve DEAŞ dahil terör örgütleriyle mücadele konularının gündeme geldiği belirtildi. Açıklamaya göre, ABD'li heyete, " TSK'nın Kürtlere karşı değil, bölgedeki tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlere karşı mücadele ettiği, bu mücadelede Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğu, Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği ve Türkiye'nin sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu" vurgusu yapıldı.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:51 Kaynak: DHA

Suriye, Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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