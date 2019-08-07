Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar - ABD heyeti ile görüşmeler
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Milli Savunma Bakanı Akar - ABD heyeti ile görüşmeler

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 11. Büyükelçiler Konferansı için gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD heyeti ile devam eden görüşmeler hakkından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 11. Büyükelçiler Konferansı için gelişi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD heyeti ile devam eden görüşmeler hakkından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD heyeti ile görüşme) Şu anda devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz."
Akar: "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahade ettik. Toplantılar olumlu, oldukça yapıcı geçti."
Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:57 Kaynak: AA
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