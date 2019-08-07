Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD heyeti ile görüşme) Şu anda devam ediyor.
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Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD heyeti ile görüşme) Şu anda devam ediyor.
Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD heyeti ile görüşme) Şu anda devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz." Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:03 Kaynak: AA
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