Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD heyeti ile görüşme) Şu anda devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD heyeti ile görüşme) Şu anda devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD heyeti ile görüşme) Şu anda devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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