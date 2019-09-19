Milli Savunma Bakanı Akar: (ABD ile güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar) Oyalama, geciktirme...
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Milli Savunma Bakanı Akar: (ABD ile güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar) Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter"
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:24 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: (ABD ile güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar) Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter"
Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye mesaj: Oyalama olursa çalışmalar biter Yazıcıoğlu davasında tanık olarak dinlenen İsmail Kaya: 'Bu ifadeler ipe götürür' dediğini duydum Son dakika: DEAŞ'ın infaz timi mensubu İzmir'de yakalandı AFAD'dan Tuzla'daki fabrika yangının ilişkin açıklama: Halk sağlığını tehdit eden bir durum yok