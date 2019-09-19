Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: (ABD ile güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar) Oyalama, geciktirme...
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Milli Savunma Bakanı Akar: (ABD ile güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar) Oyalama, geciktirme...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: (ABD ile güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar) Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter"

Milli Savunma Bakanı Akar: (ABD ile güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar) Oyalama, geciktirme..., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Akar: (ABD ile güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar) Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter"

Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:24 Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye mesaj: Oyalama olursa çalışmalar biter
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