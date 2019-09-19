Milli Savunma Bakanı Akar: "ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri...
49 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:07 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Akar: "ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz. Müzakere ve ortak çalışmalara; amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B ve C planlarımız hazır." - ANKARA
Araba kiraladı, 40 bin liralık icra ile hayatı karardı Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye mesaj: Oyalama olursa çalışmalar biter Türkiye erken seçimemi gidiyor? CHP'den "Biz hazırız" açıklaması geldi Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan erken seçim tahmini: 2 yıldan önce olmaz