Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile İdlib, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile İdlib, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile İdlib, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile İdlib, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile İdlib, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik..., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile İdlib, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında telefonda görüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:34 Kaynak: AA
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